Netflix komt met film over terrorist Anders Breivik

Er komt een film over de Noorse terrorist Anders Breivik, die in 2011 in Noorwegen 77 mensen vermoordde. Netflix heeft opdracht gegeven tot het maken van de film.

Daarvoor heeft de streamingdienst regisseur Paul Greengrass (o.a. Captain Phillips, The Bourne Ultimatum) aangetrokken. De opnamen zouden nog in 2017 plaats moeten vinden in Noorwegen.

2011

Anders Behring Breivik pleegde op 22 juli 2011 twee aanslagen in Noorwegen. Een van de twee was een bomaanslag in de regeringswijk van de hoofdstad Oslo. Hierbij kwamen acht mensen om het leven. Twee uur later op diezelfde dag wist Breivik op het eiland Utøya een kamp voor de jeugdafdeling van de sociaaldemocratische Noorse Arbeiderspartij binnen gekomen. Hij schoot hier 69 mensen dood.

Voor de rechter gaf Breivik beide aanslagen toe. Volgens de naar eigen zeggen christelijke nationalist vormde de Noorse regeringspartij een gevaar voor de samenleving. Zij zouden volgens hem harder moeten optreden tegen de islam in hun land.

Breivik stelde het manifest 2038 - A European Declaration of Independence op. Hierin betoogt hij onder meer dat de Europese Unie gefaald heeft en dat naar zijn schatting de helft van de Europeanen in 2038 uit moslims zal bestaan. In zijn ogen vormen de islam en sociaaldemocratie een bedreiging.

Anders Breivik kreeg 21 jaar cel.