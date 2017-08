Man steekt mensen neer in Turku, twee doden

De Finse politie heeft vrijdag in Turku een verdachte man neergeschoten die met een mes op voorbijgangers instak. Inmiddels is er bekend gemaakt dat er twee doden zijn als gevolg van de steekpartij. Daarnaast zouden er nog zes gewonden zijn.

De vermoedelijke dader werd in zijn been geschoten en aangehouden. De politie onderzoekt nog of er andere verdachten zijn.

Puutori-marktplein

De aanval vond plaats vlak bij het Puutori-marktplein. De politie heeft het publiek gevraagd het centrum van de stad te mijden.

Een filmpje dat op Twitter werd geplaatst, laat mensen in paniek zien, rennend over straat. De kreten die je in het filmpje hoort betekenen in het Fins: ‘Kijk uit!’

Direct na de aanslag heeft Finland de beveiliging op het vliegveld van Helsinki verhoogd. Ook bij treinstations zijn extra maatregelen genomen.