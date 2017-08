Man probeert IS op te lichten, krijgt 2 jaar cel

Een Syrische vluchteling heeft geprobeerd IS op te lichten. Het gaat om een 39-jarige kapper, die naar Duitsland is gevlucht vanuit Damascus. Hij vroeg IS om 180.000 euro over te maken waarmee hij zogenaamd aanslagen in Europa zou gaan plegen.

De man gebruikte daarvoor de app Telegram, waarvan IS-leden veel gebruik maken. Hij had een contact in Raqqa, waartegen hij vertelde dat hij zeker duizend mensen wilde vermoorden. Hij stelde dat hij auto's wilde overschilderen tot politieauto's, en daarmee een bomaanslagen zou plegen in vijf steden.

De kapper kreeg het geld nooit, maar hij werd wel opgepakt. Justitie verdenkt de man ervan dat hij daadwerkelijk een terroristische aanslag wilde plegen. Maar de rechtbank stelt dat dat niet bewezen is; hij zou het geld hebben willen opstrijken.

De rechtbank veroordeelde de man daarom tot twee jaar celstraf voor oplichting. Zowel de man als justitie gaan in hoger beroep tegen de uitspraak.