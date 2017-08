Klopjacht op boze vrouw die losgaat tegen moslima

In de Londense wijk Feltham is een zoektocht losgebarsten naar een vrouw die eind juli tijdens een bezoekje aan de Aldi een moslima de huid vol schold. De vrouw werd laaiend om het feit dat de moslima in het openbaar een nikab droeg en schreeuwde dat ze eruit zag „als een brievenbus".

Het koppel waarvan de vrouw werd lastiggevallen, stond in de rij toen het voorval plaatsvond. De man van de moslima kreeg ook een flinke bak kritiek over zich heen: zo zou hij „een vreemdzaam persoon moeten zijn en zou zijn vrouw er niet zo bij mogen lopen."

Wanneer de man het opneemt voor zijn vrouw door kalm te zeggen dat het haar eigen keuze is, gaat de scheldkannonade verder en blijft de vrouw herhalen hoe walgelijk ze het vindt dat hij de baas over haar speelt.

Viral videobeelden

Daar reageert de man weer op door rustig te zeggen dat de houding van de scheldende vrouw walgelijk is. Hij heeft inmiddels ook zijn camera erbij gepakt om vast te leggen hoe ze worden aangesproken door de vrouw. Nog twee minuten blijft de racistische blondine schreeuwen tegen het koppel, voordat een medewerker van de winkel tussenbeide komt en de boel probeert te sussen.

De beelden werden gedeeld op de Facebookpagina van een vriend van het stel en is al talloze keren gedeeld en bekeken. Ondertussen probeert de Londense politie de vrouw op te sporen. Wat er precies gebeurde voor de woordenwisseling, is niet bekend.