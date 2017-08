Jordanië: niet langer trouwen met verkrachter

Slachtoffers van verkrachting in Jordanië hoeven niet langer met de dader in het huwelijk te treden. De zogenaamde 'trouw je verkrachter' wet is geschrapt.

Een kleine meerderheid van het parlement in Jordanië stemde op dinsdag in met een wetswijziging: artikel 308 wordt uit het wetboek van strafrecht gehaald. Dit betekent dat misbruikers niet langer hun straf kunnen ontlopen door te trouwen met het slachtoffer.

Schaamte

Volgens het Jordaanse parlementslid Wafa Bani Mustafa, die actie tegen de wet voerde, keuren ouders deze huwelijken vaak goed om 'familieschaamte' te minimaliseren. Mustafa stelt echter dat geen enkele vrouw 'cadeau moeten worden gegeven' aan haar verkrachter.

„Het is een historische gebeurtenis in Jordanië", meent Suad Abu-Dayyeh, een consultant voor Equality Now. Vorig jaar werd de wet al enigszins aangepast: een verkrachter kon alleen nog met een slachtoffer trouwen als zij tussen de 15 en 18 jaar is.

Dit jaar werd door de koninklijke commissie het advies gegeven om het wetsartikel te schrappen. Het is nu nog even afwachten of het voorstel door de Senaat komt en de goedkeuring van koning Abdoellah II krijgt.

Bebloede trouwjurken

De wetswijziging komt een week nadat Tunesië een vergelijkbare wet schrapte, en ook Egypte en Marokko hebben in het verleden een dergelijke wijziging gevoerd. Abu-Dayyeh hoopt dat Libanon het voorbeeld volgt.

In Libanon wordt door de gendergelijkheidsorganisatie Abaad geprotesteerd tegen de zogenaamde verkrachtingswet. Eind vorig jaar haalde de nationale campagne het nieuws toen Libanese vrouwen, gekleed in bebloede trouwjurken en met posters met 'wit bedekt geen verkrachting' erop, zich verzamelden voor een overheidskantoor.

Andere landen in het Midden-Oosten, zoals Irak, Koeweit en Irak, kennen nog steeds een 'trouw met verkrachter' wet.