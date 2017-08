Ben je man? Dan betaal je in dit café meer

Net geopend en nu al bevindt een Australisch café zich midden in een storm. Een internetstorm welteverstaan. Café Handsom Her handhaaft namelijk een opmerkelijke regel: de man betaalt 18 procent meer.

Café Handsome Her in Melbourne, Australië kent drie regels. Ten eerste: vrouwen hebben voorrang op een zitplaats. Daarnaast betalen mannen 18 procent meer om de inkomensgelijkheid tussen de seksen te overbruggen. Ten slotte: respect komt van twee kanten.

Loonkloof

Volgens de Australian Government Workplace Gender Equality Agency ligt de inkomensongelijkheid in Australië de laatste twee decennia tussen 15 en 19 procent. En daar wil het café aandacht voor vragen. „Een week per maand betalen mannen 18 procent meer – wat overeenkomt met de loonkloof”, vertelt eigenaar Alexandra O'Brien. Deze zogenaamde gendertoeslag is optioneel en wordt gedoneerd aan een goed doel voor vrouwen. „Als mensen zich niet comfortabel voelen met het betalen van de taks, of mannen willen het niet, schoppen we ze niet de deur uit. Het is een mooie kans om iets goeds te doen”, stelt de eigenaar.

Positief

De klanten van het café zijn positief over de actie. „Ik vind het wel eerlijk als je bedenkt in wat voor wereld wij leven en de inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen ziet”, vertelt een vrouw aan Reuters. „Ik kan dat wel hebben", meent een mannelijke klant. „Zeker als je bedenkt dat er een groot verschil tussen inkomens bestaat, terwijl het zogenaamd gelijk zou moeten zijn.”

Hoewel het café meent dat tot nu toe geen enkele mannelijke klant de maatregel heeft geweigerd, heeft de controversiële regel voor flink wat ophef gezorgd. „Ik ben geen fan. Ik waardeer de aandacht voor de loonkloof, maar een wij-tegen-zij-mentaliteit creëert verdeeldheid. Als je dit zou omdraaien, zou het losgaan op Twitter”, aldus twitteraar Paulonce. „Ik ben een man en mijn eerste gedachte was: knap dat je de ballen hebt om de loonkloof bij de hoorns te pakken”, vertelt iemand op de Facebookpagina van het bedrijf.

Hectische dagen

„Het zijn een aantal hectische dagen geweest. Wie had gedacht dat een beetje krijt zo veel onrust kon veroorzaken”, vertelt de eigenaar op Facebook, verwijzend naar het bord met de regels. „De afgelopen dagen zaten we vol met klanten die hun steun wilden geven”, aldus O'Brien. Deze steun komt ook van mannen: „Er kwamen mannen vanuit de andere kant van de stad om ons te bezoeken en de ‘manbelasting’ te betalen.”

Ook haar personeel bedankt ze: „Het gebeurt niet dagelijks dat je baas je in haar feminisme meetrekt en je ineens een strijder moet worden en moet verdedigen waar je werkt en wat je doet. Jullie zijn niet alleen enorm sterk, trots en ondersteunend geweest, maar ook verzorgend en beschermend.”