Horrordokter in Londen: 118 zedenzaken

Londen is opgeschrikt door een zaak rond een horrorhuisarts met 118 zedendelicten. Onder zijn slachtoffers is een meisje dat jonger is dan 13 jaar.

Scotland Yard heeft de zaak rond de arts, Manish Shah, deze week naar buiten gebracht. Shah is een huisarts van 47 jaar uit Oost-Londen. Hij wordt beschuldigd van 65 gevallen van verkrachting en 52 aanrandingen. Daily Mail spreekt van 54 slachtoffers en drukte ook een foto van de verdachte af.

Vier jaar onderzoek

De Londense huisarts Manish Shah is aangeklaagd voor 118 zedendelicten, zo maakte Scotland Yard woensdag bekend. Een onderzoek tegen deze nu beruchte Brit werd vier jaar geleden al opgestart, nadat slachtoffers naar de politie waren gestapt. De mensen zouden tussen juni 2004 en juli 2013 misbruikt zijn.

De verdachte arts loopt op dit moment vrij rond. Shah moet 31 augustus voor de rechtbank verschijnen. Hij is in de tussentijd vrijgelaten op borgtocht.