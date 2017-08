Google wil depressieve Amerikanen helpen

Amerikanen die op Google het woord ‘depressie’ invoeren, krijgen van de zoekmachine de vraag of ze depressief zijn. Het softwarebedrijf wil mensen met psychische problemen hulp bieden.

Google werkt voor deze nieuwe functie samen met NAMI, een Amerikaanse organisatie die mensen met psychische problemen helpt. Mary GiliBerti, CEO van NAMI wil de hulp van Google gebruiken om de aantal Amerikanen dat kampt met psychische problemen te verkleinen. Volgens de CEO krijgt 1 op de 5 Amerikanen te maken met een depressie, meldt Globalnews.

Zodra je zoekt op ‘depressie’ biedt de zoekmachine een vragenlijst aan. Door middel van negen vragen kunnen mensen erachter komen of ze depressief zijn. Het invullen van de vragenlijst duurt vijf minuten en gebruikers krijgen vragen als: ,,Als je kijkt naar de afgelopen twee weken, hoe vaak heb je last gehad van het volgende probleem: geen tot weinig interesse in het ondernemen van leuke dingen?”

Facebook en Instagram bieden soortgelijke functie

Google is niet het eerste platform dat online mensen wil helpen met psychische problemen. Ook Instagram en Facebook proberen mensen die kampen met een depressie te helpen. Bij het gebruik van bepaalde hashtags, krijgen gebruikers op Instagram een hulpvraag. Op Facebook kunnen andere gebruikers alarm slaan als ze naar aanleiding van een post vermoeden dat een kennis of vriend depressief is.