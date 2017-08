FARC levert wapens in, conflict officieel beëindigd

Na een halve eeuw lijkt de aanhoudende conflict van de FARC-beweging tegen de Colombiaanse regering dan eindelijk op een einde te zijn gelopen. De organisatie heeft namelijk al haar wapens ingeleverd bij een officiële beëindiging.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Naties hebben eerder op dinsdag in het oosten van het land in de stad Fonseca de laatste wapens en springstofelementen in beslag genomen. Daarbij was ook de president Juan Manuel Santos aanwezig.

„Vandaag blaast het conflict zijn laatste adem uit. Met de ontwapening is het conflict echt beëindigd en begint een nieuwe fase in het leven van onze natie", zo sprak Santos vol trots na afloop van de officiële aangelegenheid.

Burgeroorlog

53 jaar geleden werd de FARC (in het Nederlands Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) opgericht tijdens de burgeroorlog. Lang had de organisatie een nobele naam, maar dat veranderde in de jaren tachtig toen het betrokken raakte bij drugshandel. Al snel werd het gezien als een terroristische organisatie.

Pas sinds vijf jaar werd er onderhandeld over een vredesakkoord tussen beide kanten. Eerder was er al een overeenkomst, maar het Colombiaanse volk stemde daartegen. Later kwam er een nieuwe versie die eind vorig jaar alsnog werd goedgekeurd. Mede daarom kreeg Santos de Nobelprijs voor de Vrede.