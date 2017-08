Extreem weer zorgt straks voor 50 keer zoveel doden

Het aantal doden in Europese landen als het gevolg van extreem weer zal in de toekomst rap toenemen als er niks verandert aan onze levensstijl, dat is de verwachting van het Joint Research Centre. Het zou wel eens kunnen oplopen tot zo'n 152.000 doden per jaar (periode 2071-2100).

Niets doen

Dat getal is alleen de verwachting als we niets doen aan onze uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering in het algemeen, al zal het aantal anders vermoedelijk ook nog wel oplopen. Momenteel ligt het jaarlijkse dodental namelijk op drieduizend (periode 1981-2010). Een snelle rekensom leert dat het dus met ruim vijftig vermenigvuldigd wordt. De meeste weerdoden in Europese landen vallen door de hitte - zo'n 99 procent.

Overigens is de kans ook veel grote dat we over een halve eeuw geconfronteerd worden met een natuurramp of de gevolgen daarvan. Momenteel heeft een op de twintig Europeanen daar wel eens met te kampen, maar dat zou stijgen naar twee op de drie.

Het onderzoek werd gehouden in alle landen van de Europese Unie plus ook nog eens Zwitserland, Noorwegen en IJsland. De zeven factoren die bekeken werden waren hittegolven, droogte, natuurbranden, extreem koude periodes, cyclonen, rivieren die buiten hun oevers treden en het onder water lopen van kustgebieden.

Dodelijke hittegolven

Het probleem geldt trouwens niet alleen voor Europa. Er worden aan het eind van deze eeuw hittegolven in Azië voorspeld die voor de mensen niet te overleven zouden zijn. Vooral Noord-India, Bangladesh en Zuid-Pakistan zouden zwaar getroffen worden, zo luidt de voorspelling. In die regio wonen nu al ruim een miljard mensen.

Lees ook: Meer dan 100 doden in India als gevolg van hittegolf

Dat komt door het effect van de hoge temperaturen op de mensen zelf, maar ook op de omgeving. „Gezien de impact dat dit zal hebben op de landbouwproductie, zal het niet noodzakelijk de hittegolf zelf zijn die mensen doodt. De productie zal afnemen, dus iedereen zal eronder te lijden krijgen."