Erdogan verplicht overall voor coupverdachten

Verdachten van de coup in Turkije moeten in de rechtszaal speciale uniformen dragen. Dat kondigde president Tayyip Erdogan aan op zaterdag. „Niemand mag meer gekleed komen zoals hij wil.”

Mensen die worden verdacht van deelname aan de staatsgreep, moeten voortaan amandelkleurige overalls dragen. Terreurverdachten dragen een broek en jasje van dezelfde kleur. „Zo zal de wereld kennis met hen maken”, aldus Erdogan in een toespraak.

De maatregel volgt nadat een verdachte militair vorige maand een shirt met ‘Hero’ droeg. Deze actie werd overgenomen door critici van Erdogan: volgens Turkse media zijn diverse mensen opgepakt met hetzelfde shirt aan.

Doodstraf voor ‘verraders’

In juli liet Erdogan tijdens een herdenkingsbijeenkomst voor de mislukte militaire staatsgreep al weten een voorbeeld aan de Guantanamo-gevangenen te willen nemen. „We laten ze in een uniform in de rechtszaal verschijnen zoals in Guantánamo”, vertelde hij tegen de enthousiaste aanhangers.

De Turkse leider liet op niet mis te verstane wijze blijken ook achter de doodstraf te staan: „We zullen de hoofden afhakken van deze verraders.” Hij gaf aan ervoor te zullen tekenen als het parlement dat wil.

Couppoging

Op 15 juli 2016 probeerde een groep militairen het regime van Erdogan omver te werpen. De president riep Turken op om de coupplegers tegen te houden, en daar werd door een grote groep gehoor aan gegeven. De staatsgreep mislukte en ongeveer 250 mensen kwamen om het leven.

Sinds de couppoging op 15 juli 2016 zijn al meer dan 50.000 mensen, onder anderen militairen, rechters, journalisten en ambtenaren, opgepakt en zeker 150.000 mensen uit hun functie ontheven.