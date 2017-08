Dieven stelen aanhanger met 20.000 kilo chocola

In Duitsland hebben dieven een vrachtwagenaanhanger met 20.000 kilo chocolade gestolen. Of ze de handel willen verkopen of dat ze de rest van hun leven genoeg Nutella in huis willen hebben is nog niet duidelijk.

De waarde van de buit zou tussen de 50.000 en 70.000 euro liggen en bestaat vooral uit potten Nutella-hazelnootpasta en chocolade-verrassingseieren.

Verrassing?

De daders hebben volgens de politie tussen zaterdagavond en zondagmiddag toegeslagen in de Duitse plaats Neustadt. Voor veel mensen klinkt 20.000 kilo aan chocolade als een droom, de dieven zullen er waarschijnlijk iets minder blij mee zijn. Een leider van het onderzoek betwijfelt of de dieven bewust op zoek waren naar de chocolade als buit. Hij vermoedt dat de dieven verrast waren toen ze erachter kwamen dat de vrachtwagenaanhanger beladen was met chocola.