CatCon: duizenden kattenliefhebbers verkleed als kat

Duizenden kattenliefhebbers kwamen afgelopen weekend bij elkaar in het Amerikaanse Pasadena tijdens CatCon: een van de grootste kattenevents ter wereld.

Zo'n 30.000 bezoekers en 162 katten kwamen op 12 en 13 augustus naar de beurs in Pasadena. Bezoekers kwamen verkleed als kat of droegen kattenaccessoires. Kattenliefhebbers konden kleding kopen voor zichzelf of voor hun kat, er waren optredens, meet-and-greets en ze hadden de mogelijkheid om een kat te adopteren!

„Online zijn er heel veel kattencommunity’s, maar mensen vinden het juist leuk om in reallife iets te ervaren en hun kattenliefde te delen”, zegt een van de oprichters, Susan Michals, tegen persbureau Reuters.