LIVE: Busje rijdt in op menigte Barça, zeker 2 doden

In Barcelona is op de Ramblas een busje ingereden op een mensenmenigte. Volgens de Spaanse politie zijn er meerdere doden en tientallen gewonden. Inmiddels is vastgesteld dat het om een terroristische aanslag gaat.

Over de aard van het incident is vooralsnog niets bekend. De twee inzittenden van het busje zouden de benen hebben genomen. Volgens verschillende Spaanse media zouden twee gewapende mannen ook een restaurant hebben betreden. Het is nog onduidelijk of en hoeveel mensen worden gegijzeld. Omstanders hebben ook schoten gehoord.

Minimaal twee doden

De Catalaanse politie maakt melding van minimaal twee doden. Daarnaast liggen er zeker twintig gewonden in de Spaanse straten. De radiozender Cadena Ser maakt zelfs melding van dertien doden. Dit aantal is nog niet bevestigd.

De hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse in de Catalaanse hoofdstad. Ze zijn nog massaal op de plek waar het incident plaatsvond. De politie heeft iedereen opgeroepen niet naar de plaats van het incident te komen om zo de hulpdiensten de ruimte te geven bij de verzorging van tientallen mensen die zijn aangereden. De omgeving is afgezet en het openbaar vervoer is stilgelegd. De politie is op zoek naar een man van ongeveer 1,70 meter lang, die een wit overhemd met blauwe strepen draagt.

Twee maanden geleden was er al een waarschuwing van de CIA aan de Spaanse inlichtingendiensten dat de Ramblas wel eens het doelwit van een terroristische aanslag zou kunnen zijn.

Mensen in Barcelona worden opgeroepen om zich op te geven als veilig door in een social media-post de hashtag #RedesSociales te gebruiken.

Paniek in de stad

Op social media zijn verschillende beelden te zien van de panieksituatie die is ontstaan als gevolg van de situatie.

Op de Ramblas is het altijd een drukte van belang. Het is de grote toeristische straat van Barcelona, die vanaf het strand tot aan het midden van de stad loopt.

Er waren ook meerdere Nederlanders rondom de plek van de aanslag. Een van hen is ooggetuige Amber de Bruin, zij sprak al met zowel de NOS als RTL. „Ik hoorde een enorme knal waarna iedereen begon te gillen en te rennen. Ik zag iets op me afkomen, mijn man trok me snel weg. Op dat moment zie ik iets op me afrijden en vliegt er een lichaam langs me heen”, zegt De Bruin, die voorlopig onderdak heeft gevonden in een restaurant. „De eigenaar van een restaurant deelt water uit. Ik heb het idee dat iedereen nu wat kalmer is geworden."

Schokkende beelden

De onderstaande beelden zijn genomen op de Ramblas en kunnen als schokkend worden ervaren.