Britse man vliegt per ongeluk naar Las Vegas

De Britse Samuel Jankowsky dacht eind juni vanuit Keulen terug te vliegen naar Londen. Halverwege zijn vlucht viel hij in slaap. Toen hij wakker werd, ontdekte hij dat hij onderweg was naar Las Vegas!

De 29-jarige zakenman was in de veronderstelling dat hij binnen een paar uurtjes vanuit Duitsland zou landen op Londen Stansted. Toen hij aan boord stapte van het Eurowings-toestel, was hij wel een beetje verbaasd dat het vliegtuig zo groot was, maar verder was het hem nog niet opgevallen dat hij in een vliegtuig naar Amerika zat. Zijn boarding pass was drie keer gecheckt, dus voor Samuel geen reden om zich ergens druk over te maken.

In slaap gevallen

„Ik heb mijn koptelefoon opgezet en ben in slaap gevallen. Toen ik wakker werd, zag ik dat we al voorbij Groot-Brittannië waren gevlogen”, zegt Samuel tegen Metro UK. Na zijn ontdekking kocht hij een internet bundel om zijn zwangere vrouw een appje te sturen. Zij wachtte samen met hun twee kinderen op Samuel.

Lees ook: Vlucht gemist door MacBook Air

Duur foutje

Waar Las Vegas voor de meeste mensen gelijk staat als een groot feest was het voor Samuel nogal een deceptie. Bij aankomst werd hij ingerekend door de Amerikaanse immigratiedienst. Het werd hem kwalijk genomen dat hij geen visum had. „Ze zijn een uur bezig geweest met papierwerk en ze dachten dat ik opzettelijk gebruik wilde maken van een goedkope vlucht.”

Samuel moest terugvliegen naar Keulen, omdat Eurowings hem had verbannen om nog met de maatschappij te vliegen. Vanuit Keulen reisde hij naar een vriend in Mannheim en vanuit daar nam hij de bus naar Stuttgart. In Stuttgart heeft hij uiteindelijk een vlucht gevonden naar Londen. Het hele voorval heeft hem niet alleen veel tijd gekost, maar ook veel geld. Hij was zo'n 878 euro kwijt aan eten, een hotelovernachting en een nieuwe vlucht.