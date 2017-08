Brit overleeft aanslagen Manchester en Barcelona

De Brit Chris Pawley heeft voor de tweede keer in een paar maanden tijd een terreuraanslag overleefd. In mei was hij bij het optreden van Ariana Grande in zijn woonplaats Manchester, donderdagavond liep hij in de buurt van de Ramblas in Barcelona toen daar een aanslag werd gepleegd.

De 30-jarige man doet zijn verhaal aan de Manchester Evening News. Hij was met zijn vriend in Barcelona voor een festival. Donderdagavond liep hij vlak na de aanslag, waarbij 13 doden en honderd gewonden vielen, op de Ramblas.

De chaos was compleet. „Overal stonden politiewagens en rijen ambulances. Winkeliers deden hun deuren dicht en verslaggevers stroomden toe”, zegt Pawley tegen het Britse nieuwsmedium. Via een notificatie op zijn telefoon kwam hij erachter dat er een terroristische aanslag had plaatsgevonden.

Op aanraden van de politie ging Pawley met zijn vriend terug naar het hotel: „We zaten gevangen in het hotel, net als toen in de arena - ik kan het niet geloven.”

In mei blies een terrorist zichzelf op na een optreden van Ariana Grande in Manchester. Meer dan twintig mensen kwamen om het leven. Pawley en zijn vriend waren op dat moment net buiten en bleven ongedeerd. „We hebben ontzettend veel geluk gehad”, besluit Pawley.