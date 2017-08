Belgische militair schiet aanvaller met mes dood

Militairen in Brussel hebben vrijdagavond een - naar alle waarschijnlijkheid- Somalische man doodgeschoten, nadat deze hen aanviel met een mes. De aanvaller was niet direct dood, maar is aan zijn verwondingen overleden. Bij de aanval raakten twee militairen licht gewond.

„De jongeman is te voet en met een mes op twee militairen ingelopen. Bij de aanval zijn twee soldaten lichtgewond geraakt, één aan het hand en één aan het gezicht. In een reactie hebben de militairen de man neergeschoten", zo wordt een woordvoerder van het Belgische Openbaar Ministerie geciteerd door het Laatste Nieuws. Verder zal de zaak behandeld worden als een terreurdaad. Maar het terreurdreigingsniveau in België verandert niet. Dat blijft op drie, in België het een na hoogste niveau.

Rules of engagement

De militair die de man doodschoot stond volgens het Openbaar Ministerie volledig in zijn recht. Het stelt dat hij „schoten afvuurde conform met de 'rules of engagement' en binnen het kader van de wettelijke zelfverdediging."

De dader is de dertigjarige Haashi A.. De man verblijft legaal in Brugge en heeft volgens de politie geen directe banden met terroristische organisaties. Wel zou hij vanwege kleinere vergrijpen al een bekende zijn geweest van de politie. Volgens omstanders zou hij tijdens het inzetten van zijn aanval wel een paar keer 'Allahu akbar' hebben geroepen. Daarnaast had hij twee korans bij zich.

Politieke steun

In een tweet spreekt de Belgische premier, Charles Michel, zijn steun uit aan de militairen. „Alle steun voor onze militairen. Onze veiligheidsdiensten blijven alert. Met crisiscentrum volgen we situatie op de voet." Ook Steven Vandeput, minister van Defensie, is te spreken over het ingrijpen. „Vanavond patrouille militairen aangevallen met mes. Zij hebben zichzelf verdedigd zoals aangeleerd. Onderzoek volgt. Mijn steun hebben ze."