Bejaarden gered uit overstroomd verzorgingstehuis VS

Bejaarden die tot hun middel in het water zitten. Dat was het schrijnende beeld dat afgelopen weekend viral ging op social media. De dramatische situatie was de impact van orkaan Harvey, die flink heeft huisgehouden in de Amerikaanse staat Texas.

De foto van de bejaarden in hun volgelopen gemeenschappelijke woonkamer was zo bizar, dat het veel twitteraars deed twijfelen aan de authenticiteit. Helaas was het de werkelijkheid voor bewoners van het ondergelopen verzorgingstehuis in Dickinson, Texas. De foto werd gemaakt door de eigenaresse van het verzorgingstehuis La Bella Vita, waarna het werd gedeeld door haar schoonzoon op Twitter.

Reddingsactie

„Mijn moeder zond de foto rond 9 uur 's ochtend naar mij toe. Ze gaf aan dat het een ramp was", vertelt Kim McIntosh, dochter van de directrice, aan CNN. „Ze wachtten op helikopters en de Nationale Garde. De meeste van deze mensen zitten in een rolstoel en gebruiken een zuurstoffles."

Pas in de middag werden de ouderen uit hun benarde situatie bevrijd. Rampenbestrijdingscoördinator David Popoff bevestigde de reddingsactie aan The Daily News. „We zijn grootmoeders en grootvaders aan het redden met helikopters." Volgens Amerikaanse media gaat het om 20 tot 25 mensen.

355 millimeter

Texas werd dit weekend getroffen door orkaan Houston, de krachtigste storm in de Amerikaanse staat in meer dan vijftig jaar tijd. In veel delen van de stad geldt het hoogste alarmpeil voor overstromingen. In slechts enkele uren tijd viel ruim 355 millimeter, net zoveel als in Nederland in vier maanden tijd valt.

Duizenden mensen zijn getroffen door de storm en wachten op het dak van hun ondergelopen woning of in de kelder op hulp van de reddingsdiensten. De slachtoffers plaatsen massaal noodoproepen op sociale media omdat de noodnummers moeilijk te bereiken zijn. Burgemeester Sylvester Turner gaf aan dat 911-telefonisten 56.000 telefoontjes hebben ontvangen in minder dan 24 uur tijd.