Auto rijdt 'opzettelijk' Franse pizzeria in: 1 dode

Een 13-jarig meisje is maandagavond om het leven gekomen toen een auto een pizzeria in het Franse plaatsje Sept-Sorts, ten oosten van Parijs, binnenreed. Daarnaast zijn er zeker dertien gewonden gevallen, melden Franse media, waaronder vier ernstig.

Eerder werd gemeld dat een 8-jarig meisje om het leven was gekomen, maar dat bleek een 13-jarige te zijn.

Justitie meldt tegen Le Point dat het er op lijkt dat de bestuurder 'opzettelijk' de pizzeria in is gereden. Het gaat op het eerste gezicht niet om een terroristische aanslag. De chauffeur van de auto is snel na de aanrijding overmeesterd en opgepakt. Een getuige meldt dat de man nog probeerde achteruit de pizzeria uit te rijden, maar bezoekers van het restaurant hebben hem uit zijn auto gesleurd. Hij is naar het politiebureau overgebracht.

Het is niet duidelijk wat het motief van de man was, hij wordt ondervraagd. De bestuurder zou in verwarde toestand zijn. Hij zou hebben gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen. De verdachte is volgens Franse media 32 jaar oud, en geen bekende van de politie.

In het restaurant was het druk op het moment van het incident. Onder de gewonden zouden meerdere kinderen zijn.