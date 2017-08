Auto rijdt in op anti-racismebetogers in VS

In de Amerikaanse stad Charlottesville is een auto ingereden op anti-racismebetogers, die een tegendemonstratie hadden georganiseerd rond een extreem-rechtse betoging. Volgens een ooggetuige reed de wagen in op zo'n vijftien tot twintig mensen. Ooggetuigen spreken van zes gewonden, onder wie één zwaargewonde.

Op Twitter circuleren verschillende video's van de aanrijding:

Witte nationalisten - onder wie een groot aantal leden van de Ku Klux Klan - zijn boos over een plan om een standbeeld weg te halen van generaal Robert E. Lee, die in de Amerikaanse burgeroorlog de Zuidelijke troepen aanvoerde. De zuidelijke staten streden voor meer autonomie en handhaving van de slavernij.

Geweldadig

Enkele honderden extreem rechtse betogers liepen vrijdagavond al met fakkels over de universiteitscampus van de stad. Er werden leuzen geroepen tegen onder meer joden, homo's en immigranten. Zaterdag kwam het tot gewelddadige confrontaties tussen de groepen demonstranten. De politie hield zich daarbij grotendeels afzijdig, ook al hebben de autoriteiten de noodtoestand uitgeroepen om indien nodig snel te kunnen ingrijpen.

Sindsdien is het er niet rustiger op geworden in Charlottesville. Integendeel. Onderstaande foto's laten zien hoe ernstig de situatie is.

De Amerikaanse president Donald Trump zei op Twitter dat er in de Verenigde Staten geen ruimte is voor dergelijk geweld: