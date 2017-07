Zomervakantie 2017: Deze regels gelden in Frankrijk

Hoera: de zomervakantie is aangebroken! Midden-Nederland is na vrijdag vrij en de ANWB verwacht vanaf zaterdag vakantiedrukte op de wegen. Een week later is regio Zuid aan de beurt. Eind juli zijn alle Nederlandse scholen dicht.

En dus gaan Nederlanders in groten getale op vakantie. Sommigen kiezen voor het vliegtuig, maar ook de autovakanties blijven onverminderd populair. Traditionele vakantiebestemmingen als Frankrijk, Italië en Spanje staan nog altijd hoog in de lijsten met populaire vakantiebestemmingen.

Metro zocht uit op welke regeltjes je moet letten als je met de auto richting deze landen afreist. Met in aflevering 1: Frankrijk.

Wat zijn ‘ongewone’ verkeersregels?

Onveilig rijgedrag

Even wat eten of drinken, een sigaret roken, iets uit je dashboardkastje halen; het lijkt allemaal heel onschuldig, maar je kunt er in Frankrijk een boete voor krijgen. Daar geldt namelijk de algemene regel dat een bestuurder direct in staat moet zijn om handelingen uit te kunnen voeren die nodig zijn om veilig te kunnen rijden. In dat kader kan ook onveilig schoeisel je een boete opleveren. Het is dan ook niet verstandig om op teenslippers achter het stuur te stappen.

Mobieltje

Het vasthouden van een mobiele telefoon is voor alle bestuurders verboden (boete: 135-170 euro). Dat geldt niet alleen voor automobilisten, maar daarmee moet je ook rekening houden als je in Frankrijk op de fiets stapt.

Handsfree

Bellen mag alleen via een carkit zonder hoofdtelefoon of oortjes. Ook muziek luisteren via oortjes is verboden. Dit geldt voor alle bestuurders, dus ook voor fietsers (boete: 135 euro)

Radarverklikker

Een zogenaamde radarverklikker kan aangeven dat er een flitspaal nadert. In Frankrijk is dat hartstikke verboden. Zorg er dus voor dat je dit niet bij je hebt, want de boete is niet mals: 1500 euro.

Hoe zit het met alcohol en drugs?

De maximale toegestane hoeveelheid alcohol in je bloed is 0,5 promille. Bij onervaren bestuurders, korter dan drie jaar in bezit van hun rijbewijs, geldt een limiet van 0,2 promille. Dat staat gelijk aan de in Nederland geldende regels (boetes vanaf 135 euro).

Wat moet je bij je hebben?

De volgende dingen moet je verplicht bij je hebben:

Veiligheidshesje

Gevarendriehoek

Alcoholtest

Voor het geval je langs de weg komt te staan, is het verplicht een veiligheidshesje en een gevarendriehoek bij je te hebben. Als je dat niet in je auto hebt liggen, kun je tussen de 135 en 375 euro boete krijgen.

Ook een alcoholtest is in elk voertuig verplicht. Gek genoeg krijg je geen boete als je deze niet bij je hebt. De test is vooral verplicht zodat de bestuurder deze zelf kan gebruiken om te controleren of hij/zij nog de weg op mag.

Zijn er milieuzones?

Franse Steden kunnen op grond van nieuwe wetgeving milieuzones instellen. Deze zijn in twee soorten te onderscheiden.

Tijdelijke milieuzone

Alleen een geldige milieusticker nodig in geval van (langdurige) extreme luchtvervuiling. Deze sticker kun je nodig hebben in bijvoorbeeld Lyon.

Permanente milieuzone

Hier mag je alleen in met een geldige milieusticker. Deze heb je bijvoorbeeld nodig in de binnenstad van Parijs. Deze zone geldt het hele jaar, maar geldt soms alleen doordeweeks van 08.00 tot 20.00 uur.



Voor de zones zijn zes verschillende milieustickers, die alleen online verkrijgbaar zijn. Welke je nodig hebt, hangt af van het voertuig dat je gebruikt, de mate van CO2-uitstoot en de leeftijd van het voertuig. Heel oude auto’s, personenauto’s geregistreerd voor 1 januari 1997, krijgen geen sticker en mogen de milieuzones niet in.

Moet je tol betalen?

In Frankrijk zijn de meeste autosnelwegen tolwegen.