Wat toeristische trekpleisters bouwen nu zou kosten

Lange rijen voor de Eiffeltoren, ‘die grappige foto’ maken bij de Toren van Pisa, zweten bij de Pirameden van Gizeh… in deze vakantietijd doen we dat massaal bij toeristische trekpleisters, die vaak járen geleden zijn gebouwd. Wat zou het kosten als we die trekpleisters anno 2017 nog zouden moeten neerzetten? Met machines in plaats van - in sommige gevallen - zonder?

Overzicht zeven trekpleisters

Die vraag stelde Werkspot zich, een website die mensen die een klus willen laten uitvoeren en vakmensen met elkaar in contact brengt. ‘Wie wil voor mij een Colosseum bouwen’, zal niet zo snel op Werkspot te vinden zijn, maar een leuke vraag is het wel. De website zocht en vond info bij zo’n 25 bronnen en kwam tot het volgende overzicht.

1 Colosseum

Waar? Rome, Italië.

Wanneer? 80 na Christus (na 10 jaar bouwen).

Waarom? De Romeinen kregen het Colosseum cadeau van Flavische keizers om er gladiatorenspelen te hosten.

Over de bouw: Tien jaar bouwtijd was razendsnel voor zo’n gigantisch bouwwerk met speciale valkuilen voor dieren en ondergrondse rioleringen. Daarmee kun je het Colosseum een ongelooflijk ambitieus project noemen.

Weetje: Uitgang West werd ‘de uitgang van de dood’ genoemd, omdat dode gladiatoren hierdoor werden weggedragen.

Kosten toen: onbekend.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 338 miljoen euro.

2 Vrijheidsbeeld

Waar? Liberty Island, New York (VS).

Wanneer? 1886 (na 9 jaar bouwen).

Waarom? Het iconische beeld is gebouwd door de Fransen, als cadeau aan de Verenigde Staten.

Over de bouw: Het Vrijheidsbeeld werd in verschillende delen per schip naar New York vervoerd. Het voetstuk neemt bijna de helft van de totale hoogte van 93 meter in. In deze tijd zouden geavanceerde machines de afzonderlijke delen veel sneller in elkaar kunnen zetten.

Weetje: Beeldhouwer Bartholdi heeft het gezicht van het beeld gebaseerd op het gezicht van zijn moeder.

Kosten toen: 8.874.000 euro.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 1,1 miljoen euro.

3 Christus de Verlosser

Waar? Corcovadoberg, Rio de Janeiro (Brazilië).

Wanneer? 1931 (na 5 jaar bouwen).

Waarom? Het was een wens van de katholieke priester Pedro Maria Boss, maar zijn idee werd in 1850 afgeblazen. Een tweede initiatief van de katholieke kerk in Rio werd door de politiek wel omarmd.

Over de bouw: Dit bekendste beeld van Brazilië is 38 meter hoog en kijkt uit over Rio. Omdat Christus de Verlosser op een berg is gebouwd, slaat twee tot vier keer per jaar de bliksem in en ontstaat er schade. Tegenwoordig is er ook een kapel onder het beeld. Dat wordt gebruikt om huwelijken af te sluiten.

Weetje: De huidige vorm van het beeld - de armen van Christus gespreid - was niet meteen het definitieve design. Een ander idee was dat Jezus een wereldbol zou vasthouden.

Kosten toen: 223.000 euro.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 1,3 miljoen euro.

4 Toren van Pisa

Waar? Pisa, Italië.

Wanneer? 1173 (na 200 jaar bouwen).

Waarom? Het bouwwerk geldt als klokkentoren van de kathedraal van Pisa. Tegenwoordig lijkt hij er te staan zodat toeristen ‘de foto’ kunnen maken waarop het lijkt alsof zij de scheve toren tegenhouden.

Over de bouw: Omdat het gewicht van de tonnen marmer de grond onder de toren aantastte, begon hij vroeg in de bouwproces scheef te staan. Toch werden er steeds weer verdiepingen aan toegevoegd. Pas in de vorige eeuw werd er aandacht besteed aan het stabieler maken van het gebouw. Anno 2017 zou het nog steeds een lastige klus zijn om de onbedoelde scheefheid na te maken.

Weetje: Het Nederlandse Journaal meldde in 1960 dat de Toren van Pisa was omgevallen. Het bericht betrof een 1 aprilgrap.

Kosten toen: onbekend.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 3,6 miljoen euro.

5 Eiffeltoren

Waar? Parijs, Frankrijk.

Wanneer? 1889 (na 2 jaar, 2 maanden en 5 dagen bouwen).

Waarom? De Eiffeltoren werd gebouwd als symbool van de wereldtentoonstelling van 1889, de honderdste verjaardag van de Franse Revolutie.

Over de bouw: Het ijzeren bouwwerk wordt gezien als een niet-klassiek wereldwonder. Zonder moderne technologie bouwden vakmannen de Eiffeltoren met behulp van grote ijzeren balken die op houten steigers werden gelegd, klinknagels en heel veel verf. Het meest bezochte monument ter wereld is zo stabiel, dat hij nu met hetzelfde materiaal zou worden gemaakt. Hijskranen zouden het werkproces alleen bijzonder versnellen.

Weetje: Elke ijzeren balk krijgt om de zeven jaar een nieuwe laag verf.

Kosten toen: 31.950.000 euro.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 27,6 miljoen euro.

6 Piramiden van Gizeh

Waar? Gizeh, Egypte.

Wanneer? 2250 voor Christus (na tussen de 10 en 20 jaar bouwen).

Waarom? Piramiden werden als grafmonument voor farao’s gebouwd.

Over de bouw: Tienduizenden vakmannen werkten jarenlang aan deze piramiden, waarvan de Piramide van Cheops een van de zeven klassieke wereldwonderen is. De vakmannen waren vaak boeren die tijdens het overstromingsseizoen met de miljoenen kilo’s kalksteen aan de slag gingen. Zelfs in onze moderne tijd zou de bouw met geavanceerde machines zeer uitdagend zijn.

Weetje: In de meeste piramiden zijn veel hiërogliefen en geschriften gevonden, in de piramiden van Gizeh lag niets.

Kosten toen: onbekend.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 780 miljoen euro.

7 Big Ben

Waar? Londen, Engeland.

Wanneer? 1858, na 1 maand bouwen.

Waarom? De toren van het Palace of Westminster had een bel nodig (de Big Ben is de bel, wat de bouwtijd van slechts 1 maand verklaart).

Over de bouw: Dat kon nog veel sneller dan die ene maand. De eerste bel brak namelijk, waardoor een nieuwe bel gegoten moest worden. Het ambacht van het maken van een dergelijke bel is sinds de negentiende eeuw amper veranderd.

Weetje: Voordat de bel in de beroemde toren werd gehangen, werd hij door de straten van Londen gereden, voortgetrokken door zestien witte paarden.

Kosten toen: 349.000 euro.

Kosten als deze trekpleister nu zou worden gebouwd: 200.000 euro.