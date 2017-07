Ramp voorkomen: vliegtuig landt net niet op taxibaan

Het had zomaar de grootste vliegtuigramp in de geschiedenis kunnen worden. In San Francisco zette afgelopen weekend een landing in, waarna de piloot er vervolgens op het laatste moment achterkwam dat hij naar de taxibanen stuurde in plaats van de landingsbaan.

Op die taxibaan stonden liefst vier andere passagiersvliegtuigen te wachten totdat ze konden opstijgen. Wanneer de landing niet af was gebroken, was het ongetwijfeld een catastrofe geweest. „Dit had de grootste ramp uit de luchtvaartgeschiedenis kunnen zijn", zo klinkt het. „Een Airbus die botst met vier andere toestellen vol kerosine en passagiers, dan kun je je wel inbeelden wat een tragedie dat was geweest."

Tapes

Inmiddels zijn er geluidstapes van de bijna-ramp vrijgegeven. Hierin hoor je eerst de piloot vragen of hij kan gaan naar de landingsbaan. „Landingsbaan 28R is helemaal voor jou", zo luidt het antwoord terug. Niet wetende dat de piloot op de parallelbaan denkt te moeten aankomen.

Gelukkig hebben de collega-piloten op de taxibaan al razendsnel in de gaten dat er iets niet goed is. „Waar gaat die gast naartoe? Hij zit op de taxibaan!", zo klinkt het. De verkeerstoren schakelt razendsnel en vraagt de piloot om de landing af te breken, waarna hij net over de toestellen op de grond suist. „Er is net een Air Canada over ons heen gevlogen."

Onderzoek

Niet veel later landde het vliegtuig alsnog op de echte landingsbaan. Toch zijn zowel vliegtuigmaatschappij Air Canada als de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten een onderzoek gestart naar het incident.