Vijf vragen over de humanitaire ramp in Jemen

Door het snel oplopende aantal slachtoffers van cholera in Jemen voorspelt het Internationale Rode Kruis dat de situatie kan uitlopen op de de grootste cholera-uitbraak in de hedendaagse geschiedenis. Vijf vragen over de humanitaire ramp in het land dat sinds 2015 gebukt gaat onder een burgeroorlog.

Wat houdt de humanitaire ramp in Jemen in?

In Jemen, een republiek die in het westen van Azië ligt, is nu een paar jaar een oorlog aan de gang die vreselijke gevolgen voor de inwoners met zich meebrengt. Aanslagen, honger en ziektes kostten al aan veel mensen het leven. Op dit moment is het vooral de cholera-epidemie waarvoor gevreesd wordt. De ziekte brak een aantal maanden geleden uit. Bijna 400.000 mensen werden ermee besmet en bijna 1900 mensen overleden eraan. Gevreesd wordt dat dat aantal nog flink zal oplopen en daarom roepen verschillende organisaties, waaronder het Rode Kruis, Unicef en de VN op tot actie.

Wie zijn er in oorlog en waarom?

De oorlog die sinds 2015 in Jemen woedt, heeft een ingewikkelde achtergrond. De overheid van het land is in strijd verwikkeld met de sjiitische Houthi-rebellen, die president Hani en de regering verdreven uit de hoofdstad Sanaa. Hani streek neer in Aden en wordt gesteund door een soennitische coalitie, die weer geleid wordt door Saoedi-Arabië. Dit land voert ook nog eens strijd met Iran, dat dan weer steun zou bieden aan de Houthi’s. En dan zijn er in Jemen ook nog eens partijen die misbruik maken van het in zware oorlog verkerende land.

Lees ook: Dodental Jemen loopt op

Wat heeft dit voor gevolgen voor de burgers van Jemen?

De inwoners van Jemen gaan gebukt onder de oorlog. Er zouden door aanslagen als bombardementen en luchtaanvallen al 10.000 Jemenieten om het leven gekomen zijn. De gevolgen van het oorlogsgeweld jagen nog veel meer mensen de dood in. Twee derde van de bevolking - dat zijn zo’n 19 miljoen mensen - zou afhankelijk zijn van humanitaire hulpinstanties door gebrek aan voedsel, medische hulp en schoon drinkwater. Meer dan de helft van de ziekenhuizen in Jemen is tijdens de oorlog verwoest en in de nog opererende ziekenhuizen is er een groot gebrek aan medicijnen en materialen.

Wat doen de hulporganisaties?

Verschillende organisaties zoals het Rode Kruis en de VN, maar ook Unicef en Artsen Zonder Grenzen vroegen internationaal om aandacht voor de ramp in Jemen. Giro555 werd in maart van dit jaar opengesteld met als doel om slachtoffers van de hongersnood in Jemen en delen van Afrika te helpen. Maar nu is het vooral de cholera-epidemie die de aandacht van de wereld behoeft. Peter Maurer van het Internationale Rode Kruis roept de oorlogsvoerders dringend op te stoppen met aanvallen op ziekenhuizen, elektriciteits- en watervoorzieningen. „Deze uitbraak is door de mens veroorzaakt. Het is een directe consequentie van meer dan twee jaar oorlog voeren. De gezondheidszorg is ingestort, waardoor er mensen doodgaan aan gemakkelijk te behandelen chronische ziekten.”

Lees ook: Waarom Giro555 vasthoudt aan de girorekening

Waarom lijkt er zo relatief weinig aandacht aan de ramp te worden besteed?

Conflictgebieden als Syrië en Irak eisen de aandacht internationaal op. Dat er voor de situatie in Jemen beduidend minder aandacht is, heeft volgens deskundigen meerdere redenen. Ten eerste krijgen wij in Nederland niet direct met de gevolgen te maken, zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de Syrische bootvluchtelingen. Daarbij is het erg moeilijk en onveilig om Jemen binnen te komen, waardoor er weinig buitenlandse journalisten de ramp daar verslaan.