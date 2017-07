Trump post video waarin hij op de vuist gaat met CNN

President Trump heeft een statement gemaakt door een video te posten waarin hij op de vuist gaat met CNN. Het hoofd van de man met wie de Amerikaanse leider worstelt, is vervangen door een logo van de Amerikaanse nieuwsomroep.

Trump heeft het filmpje niet zelf in elkaar geknutseld. Het werd eerder al gepost op een pro-Trump forum op Reddit en is een aangepaste versie van Trumps optreden op een worstelevenement in 2007. Toen ging hij zogenaamd ‘op de vuist’ met Vince McMahon. Het hoofd van McMahon is vervangen door een CNN-logo.

Fake news

De Amerikaanse president heeft veel kritiek op CNN, hij heeft het nieuwsnetwerk al herhaaldelijk beschuldigd van het naar buiten brengen van ‘fake news’. Dit deed hij wederom in de post van zondagmiddag, waar hij de hashtags #FraudNewsCNN #FNN bij gebruikte.

De post werd overigens retweet door het officiële Witte Huis twitteraccount ’POTUS’. CNN beschuldigt de president van het aanzetten tot geweld ten opzichte van de media.

Ook op Twitter reageerde het nieuwsnetwerk op meerdere manieren. Een daarvan was het retweeten van een eerdere uitspraak van persvoorlichter Sarah Huckabee Sanders: „De president heeft geweld nog nooit gepromoot of aangemoedigd. Juist het tegenovergestelde.”