Britse tieners opgepakt voor zuuraanvallen

In Londen heeft de politie twee tieners opgepakt die ervan worden verdacht mensen te hebben aangevallen met een bijtende stof. De verdachten zijn vijftien en zestien jaar oud.

De aanvallen vonden plaats in stadsdelen Hackney en Stoke Newigton. Al rijdend op een brommer spoten de verdachten bijtende stof in de gezichten van hun slachtoffers. De BBC schrijft dat de twee verdachten worden verdacht van beroving en het toebrengen van ernstig letsel.

De verwondingen van de slachtoffers, die allen zijn overgebracht naar het ziekenhuis, zijn volgens de politie zeer ernstig. Bij één van de slachtoffers zelfs levensbedreigend.

Aanvallen met zuur lijken bizar genoeg populair te zijn in de Britse hoofdstad. Sinds 2010 werden er 1800 van zulke aanvallend gemeld. In 2016 vielen daarbij 458 slachtoffers, in 2015 261.fl