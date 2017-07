Rusland bekent deelname in Oekraïne. Toch?

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft erkent dat Rusland meevecht in de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Of toch niet?

Op sociale media is ophef ontstaan na de uitspraak die Lavrov eerder deze week deed. Tijdens een bijeenkomst ter ere van Lavrov’s voorgangers, Jevgeni Primakov, vroeg een journalist: „Meneer Kissinger (voormalig-minister Buitenlandse Zaken van Amerika, red.) heeft eens gezegd dat Rusland altijd de voorkeur geeft aan het risico van een nederlaag boven het compromis. Denkt u dat wij onze hand hebben overspeeld met een aantal internationale kwesties?"

Daarop antwoordde Lavrov: „Het hangt er allemaal vanaf van wie er naar de een of andere situatie kijkt. Ik weet niet of de politieke gemeenschap vindt dat we buiten onze eigen liga spelen. Ik heb veel kritiek gelezen en gehoord met betrekking tot onze beslissing om mee te doen aan de strijd in Syrië en Donbass (Oost-Oekraïne DJG)."

Russisch

De volledige speech is in het Engels gepubliceerd op de officiële website van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar daar zit ook de crux. Volgens sommigen wijkt de Engelse vertaling namelijk af van wat er in het Russisch zou zijn gezegd. De Russische vertaling luidt: „Ik las en hoor nog steeds de kritiek dat we ons voor niets in het conflict in Donbass en in het Syrische conflict hebben gemengd.”

In deze versie geeft de Russische minister niet toe dat het land heeft deelgenomen in het conflict met Kiev. Tot nu toe heeft Moskou eventuele betrokkenheid in de strijd altijd ontkent.

Diplomaat

Volgens RTL-correspondent Jeroen Akkermans betreft het geen verspreking. „Lavrov is een doorgewinterde diplomaat. Dit was geen verspreking, hier is over nagedacht. Het is ook quasi terloops, in een bijzin en in één adem met Syrië waardoor het op het moment zelf ondergesneeuwd raakt”, aldus Akkermans op de website van RTL.

De burgeroorlog in Oost-Oekraïne leidde ertoe dat drie jaar geleden vlucht MH17 werd neergeschoten. 298 mensen, van wie 193 Nederlanders, kwamen om het leven.