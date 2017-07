RuneScape komt deze winter naar je smartphone

Speelde jij vroeger het spel RuneScape en verlang je terug naar die tijd? Dan word je heel blij van dit nieuws: het spel komt terug en wel naar je smartphone. Dit maakte ontwikkelaar Jagex bekend.

Fijne bijkomstigheid: de smartphonevariant van RuneScape is geen andere versie dan de reeds bestaande pc-game. Je kunt zowel met een nieuw als bestaand account inloggen en in het laatste geval doorgaan waar je gebleven was. PC- en smartphonegamers kunnen ook samen spelen.

RuneScape

Volgens Javex maakten 250 miljoen mensen al een account aan op RuneScape. Het spel is een Massively Multiplayer Online Roleplaying Game. Spelers kunnen met elkaar onderhandelen, vechten tegen elkaar, of werken juist samen.

RuneScape speelt zich af in Gielinor, een fantasiewereld met monsters, goden en magie. Spelers kunnen hun personages steeds verder ontwikkelen in het spel. RuneScape Classic is de eerste speelbare versie van het spel en dateert uit 2001.

De laatste versie van RuneScape stamt uit 2016 en nu hebben ze bij Jagex dus besloten om het naar de smartphone te halen. Het spel zal aankomende winter te downloaden zijn voor iOS en Android.