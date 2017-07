President Duterte: critici krijgswet sluit ik op

De Filippijnse president Rodrigo Duterte heeft gedreigd om critici die tegen zijn krijgswet in het zuiden van het land zijn, op te laten sluiten in de gevangenis. Dit meldt Inquirer.net. Het dreigement komt slechts enkele dagen voordat het Hooggerechtshof beslist of de krijgswet van Duterte wel wettig is.

Duterte laste eind mei de krijgswet in in de regio Mindanao, waar zo'n 20 miljoen mensen wonen. Hij deed dit naar eigen zeggen om de snelgroeiende dreiging van IS in het gebied te stoppen. Wetgevers uit de oppositie gingen tegen de president in en vroegen de Hoge Raad de verklaring voor de krijgswet te weigeren, omdat die volgens hen ongrondwettig is. De Filippijnse leider heeft echter ook gezegd dat hij de bevindingen van de rechtbank, die grondwettelijk gezien de macht heeft, zal negeren en enkel zal luisteren naar de adviezen van de strijdkrachten.

'Moet ik hen geloven?'

,,Het is niet afhankelijk van het oordeel van het Hooggerechtshof", meldt Duterte in een toespraak. ,,Moet ik hen geloven? Wanneer ik zie dat de situatie nog steeds chaotisch is en mij gevraagd wordt om te stoppen, zal ik je arresteren en achter de tralies zetten. We kunnen over allerlei andere onderwerpen praten en compromissen sluiten, maar niet wanneer mijn land op het spel staat."

Lees ook: Filipijnse president geeft toe gemoord te hebben

De overheidskrachten blijven de strijd tegen de militairen die de stad Marawi bezetten aanhouden en doen dit door middel van luchtbombardementen en woeste straatgevechten. Tot nu toe heeft de strijd aan ongeveer 400 mensen het leven gekost en zijn bijna 400 duizend mensen hun huis ontvlucht.

Krijgswet

Een krijgswet (of staat van beleg) is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak andere wetten dan normaal.