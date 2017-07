Pornosites moeten in VK leeftijd gaan checken

Pornosites moeten vanaf april de leeftijd van bezoekers in het Verenigd Koninkrijk gaan controleren. Als de bezoekers onder de 18 zijn, moet de toegang tot de site worden geweigerd. Dat melden Britse media.

Sites geblokkeerd

Het is nog niet duidelijk hoe die identificatie precies moet plaatsvinden. Mogelijk wordt er om creditcardgegevens gevraagd; om een kaart aan te vragen moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Zo werkt de identificatie bij goksites ook. De sites die zich niet aan de regel houden, worden geblokkeerd.

Volgens de NSPCC, een organisatie die opkomt voor de belangen van kinderen, komen elke maand ongeveer een miljoen Britse kinderen in aanraking met porno. Volgens de NSPCC geeft dat de kinderen een verwrongen beeld van een relatie, en onrealistische verwachtingen van hun lichaam. De meeste kinderen zouden per ongeluk op zo'n website terecht komen.

Censuur

Critici stellen dat het moeilijk is om alle pornografische beelden af te schermen. Zo kan op normale social mediasites als Twitter, Reddit, Tumblr en 4chan ook porno worden gedeeld. Reddit checkt de leeftijd van de users niet, en het hele idee achter 4chan is juist dat het anoniem is.

Het is dus de vraag of deze websites de beelden die worden gedeeld nu gaan checken - zoals Facebook dat bijvoorbeeld wel doet. Dat leidt regelmatig tot ophef, omdat 'normale' foto's waarop naakt te zien is ook worden verwijderd. Facebook wordt dan ook regelmatig beschuldigd van censuur.