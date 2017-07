Ouders in restaurant mogen maar één glas alcohol

Een opmerkelijke beslissing van een restaurant in New York doet nogal wat stof opwaaien. Het restaurant Peddlers Bar and Grill heeft er namelijk voor gekozen om slechts één alcoholisch drankje te serveren aan ouders die met hun kinderen dineren.

De beslissing is volgens het restaurant genomen om ervoor te zorgen dat er minder ongelukken gebeuren die worden veroorzaakt door rijden onder invloed.

„Ieder van ons neemt op deze unieke manier deel aan deze missie", aldus het restaurant in de toelichting. „Wij bij Peddlers beperken één van de verantwoordelijke volwassenen tot een enkel alcoholisch drankje terwijl ze met de kinderen eten." Volgens 3 News is de regel alweer zeven jaar van kracht, maar kwam een foto van de menukaart opeens recentelijk in het nieuws.

Vanuit het hart

Volgens de manager van de zaak, Melissa Gravelle, zorgt de regel ervoor dat kinderen een stem krijgen. „Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik weet dat iemand met mijn hulp dronken achter het stuur is gekropen en iemand heeft gedood", zegt ze tegen Independent. „Dat is een keuze die je kunt vermijden."



Volgens Gravelle vinden de meeste ouders het een prima regel, maar zijn er ook incidenten waarbij klanten boos worden op de bediening. „In dat geval komt het management terug bij de tafel om het uit te leggen. We willen de ouders niet irriteren, maar dit is gewoon iets wat wij doen vanuit een goed hart, om te helpen."

Betutteling

De reacties op de regel van Peddlers zijn nogal verschillend. Zo vindt de ene ouder het een goede maatregel en hebben ze de regel zelfs voor henzelf ingesteld sinds ze kinderen hebben, terwijl andere ouders het betutteling vinden en menen zelf te kunnen bepalen hoeveel ze kunnen drinken.

Wat vind jij: is dit een goede regel van het restaurant in New York en zouden wij deze regel ook in moeten voeren, of vind je het aan de ouder zelf om te bepalen hoeveel hij/zij drinkt?