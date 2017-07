Ook totale afschaffing Obamacare onhaalbaar

Nadat vannacht al duidelijk werd dat een nieuwe zorgwet van president Trump niet kan rekenen op een meerderheid in de Senaat, lijkt nu ook het plan van de Republikeinen om Obamacare in zijn geheel af te schaffen in de Senaat te zullen sneuvelen. Drie Republikeinse senatoren hebben gezegd het plan niet te steunen, wat betekent dat er geen meerderheid voor het plan is.

Verkiezingsbelofte

Aangezien het plan van Trump om met een nieuwe zorgwet Obamacare te vervangen niet kon rekenen op een meerderheid, kwam de leider met het idee om Obamacare in zijn geheel te schrappen. Dan zou er dus helemaal geen zorgstelsel meer zijn in de Verenigde Staten. Maar ook dat plan lijkt nu dus te gaan stranden.

Het intrekken en vervangen van de zogeheten Affordable Care Act is al jaren een speerpunt van de Republikeinen en was een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump. Hoewel de partij inmiddels beide huizen van het parlement controleert, lopen pogingen om de zorgwet van Obama in te trekken nog altijd uiterst moeizaam.

Teleurgesteld

President Trump reageerde teleurgesteld op het nieuws dat zijn plan om de wet in te trekken dreigt te mislukken. De president geeft de Democraten er de schuld van dat zijn eerdere wetsvoorstel, Trumpcare, werd afgeschoten.

Trump herhaalt ook vandaag nog dat hij Obamacare een mislukking vindt en dat er een beter plan moet komen. „Er gaat iets gebeuren en het wordt erg goed.”