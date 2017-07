‘Niet Bill Gates, maar Poetin rijkste man op aarde’

Niet Amazon-baas Jeff Bezos of Microsoft-ontwikkelaar Bill Gates is de rijkste man op aarde. Die eer is toebedeeld aan Vladimir Poetin. Althans, als we Bill Browder - een Amerikaanse econoom - moeten geloven.

Browder zei vorige week volgens Newsweek tegen senatoren dat de Russische president rijker is dan de heren Bezos en Gates bij elkaar. De zakenman zou gezegd hebben dat hij denkt dat Poetin goed is voor zo'n 200 miljard dollar. Browder zou best eens een goed kijkje op de financiën van Poetin kunnen hebben, aangezien het bedrijf van Browder, Hermitage Capital Management, een van de grootste investeerders in Rusland was. In de jaren negentig was Browder tevens aandeelhouder van verschillende enorme Russische ondernemingen. In die tijd zou Poetin ook een deal hebben gesloten met Russische zakenlieden die hem ‘de rijkste man ter wereld’ maakten.

Twijfel over inkomen

Het persoonlijk fortuin van Poetin is al jaren onderwerp van debat en speculatie. Volgens de officiële documenten die Poetin moet aangeven verdient hij rond de 133.000 dollar per jaar en heeft hij een bescheiden appartement in Moskou, maar dat trekken mensen wereldwijd in twijfel.



Het nieuws over Poetin komt vlak na het moment dat Jeff Bezos afgelopen week ‘de rijkste persoon op aarde’ werd, als gevolg van een stijging van de aandeelprijs van zijn bedrijf Amazon. Bezos hangt aardig op één lijn met Bill Gates, die een paar dagen later alweer aan de top stond. Bezos bezit ongeveer 17 procent van de aandelen van Amazon. Beide heren (Gates en Bezos) zijn naar schatting goed voor zo'n 90 miljard dollar per persoon. Bill Gates staat al sinds 2013 bekend als rijkste man ter aarde.

Lees ook: Rijke ouderen kopen huizen voor starters op

Gates werd ook dit jaar weer door Forbes-magazine uitgeroepen tot rijkste persoon op aarde. Die publicatie stamt uit maart, toen zijn vermogen op 86 miljard dollar werd geschat. Of Poetin dus ruim twee keer zoveel geld heeft... dat weten slechts een paar mensen op deze wereld.