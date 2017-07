Nederlander vast in Turkije om beledigen Erdogan

De Turkse politie heeft een Nederlandse man opgepakt omdat hij de Turkse president Erdogan zou hebben beledigd. De Nederlander, van Turkse afkomst, werd vorige week direct opgepakt toen hij was geland op het vliegveld van Istanbul.

Vakantie

Dat meldt Trouw. De man had berichten op social media gezet over de politieke situatie in Turkije. Hij noemde daarin Erdogan onder meer een 'dief' en 'dictator'.

De man besloot ondanks de vele arrestaties van critici van Erdogan toch naar Turkije op vakantie te gaan. Maar bij aankomst werd hij met zijn vrouw en kinderen direct op het vliegveld opgepakt. De vrouw en kinderen werden al snel vrijgelaten.

Terrorist

De man werd een dag vastgehouden en verhoord. Volgens Trouw is hem gevraagd of hij een terrorist is, en lid van de Gülenbeweging. Erdogan beschuldigt de geestelijk leider Gülen van de mislukte staatsgreep die vorig jaar werd gepleegd. De man ontkent dat hij lid is van de Gülenbeweging, maar wel sympathie heeft voor de centrumlinkse oppositiepartij CHP.

De man is na een dag vrijgelaten, maar mag het land niet uit. Hij moet beschikbaar blijven voor verdere verhoren, en in het land blijven tot zijn proces begint. Het is onduidelijk hoe lang dat nog duurt. Zijn vrouw en kinderen mogen Turkije wel uit, maar hebben besloten hun vakantie af te maken in Turkije.

Kliklijn

Veel Turkse Nederlanders zijn bang om op vakantie te gaan naar Turkije. Vorig jaar deed het Turkse consulaat een oproep om beledigingen aan het adres van Erdogan te melden. Turken die in het verleden kritiek hebben geuit op social media, vrezen te worden opgepakt zodra ze Turkije inkomen. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt, ook na zo'n tip in beeld is gekomen bij de Turkse justitie.