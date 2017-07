Monteur duwt briefje door pinautomaat: 'ik zit vast'

In de Amerikaanse staat Texas kwam een monteur vast te zitten achter een geldautomaat. Omdat hij geen telefoon bij zich had, vroeg hij op een andere, zeer creatieve manier om hulp.

Mensen die geld opnamen bij de Bank of America in Corpus Christi zagen hoe er tijdens het pinnen briefjes door de gleuf kwamen, waar normaal gesproken de bonnetjes uitkomen. „Please help I’m stuck in here and I don’t have my phone, please call my boss at 210”, stond er op de briefjes geschreven.

Geen grap

Hier moesten pinnende mensen vooral om lachen, maar de noodkreet was natuurlijk bloedserieus. Gelukkig belde een van hen de politie. Maar ook hier keken ze vreemd op toen ze een stem uit de pinautomaat hoorden komen. Ze dachten aanvankelijk dat het om een grap ging.

Toch besloten ze om tot actie over te gaan en de deur te forceren. De monteur in kwestie raakte hierbij niet gewond en kwam heelhuids uit de ATM.

Bij de politie spraken ze van een ‘unieke ervaring’. „Zoiets zie of hoor je waarschijnlijk nooit meer.”