Londense metro krijgt genderneutrale aankondigingen

Een opmerkelijke verandering in de ondergrondse metrolijn van Londen, ook wel de tube genoemd. De algemene aankondigingen met 'ladies & gentlemen' wordt geschrapt. Daarvoor in de plaats komt er een genderneutrale groet, namelijk: 'hello everyone'. Dit maakte Transport for London (TfL) donderdag bekend.

De medewerkers van de ondergrondse van Londen hebben de verandering doorgevoerd om ervoor te zorgen dat alle passagiers zich welkom voelen in de metro. „We hebben ons taalgebruik voor aankondigingen en dergelijke en we willen dat die helemaal compleet is en de grote verscheidenheid aan mensen in Londen weerspiegelt", aldus Mark Evers, directeur van TfL.

Levendig, divers en multicultureel

Stonewall, de LGBT-campagnegroep van Londen vindt het een fantastische beslissing van TfL en ook de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, steunt het besluit. Hij gaf aan blij te zijn dat TfL nu op een neutralere manier aanspreekt. „TfL levert diensten aan een levendige, diverse en multiculturele stad en er voor iedereen zijn staat daarin centraal als doel voor het bedrijf", aldus Khan.

De nieuwe tekst wordt vanaf heden gebruikt in alle vooraf opgenomen aankondigingen van het transportnetwerk. Volgens TfL zijn ook de medewerkers op de hoogte gesteld van de nieuwe manier van omroepen. ,,Al kan het natuurlijk wel gebeuren dat een medewerker per ongeluk nog steeds 'dames en heren' omroept. Als dit te vaak gebeurt, zullen we een herinnering naar het volledige team sturen."

„Taalgebruik is ontzettend belangrijk voor de LGBT-gemeenschap", zegt Stonewall over de nieuwe regels. „En de manier waarop we taal gebruiken kan er voor zorgen dat alle mensen het gevoel hebben dat ze er toe doen, erbij horen. We vinden de genderneutrale aankondigingen van TfL dan ook heel prettig, omdat het ervoor zorgt dat iedereen het gevoel heeft dat er rekening met hen wordt gehouden."