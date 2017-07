Leegloop in Witte Huis onder Trump

Donald Trump is iets langer dan een half jaar president, maar inmiddels is al wel duidelijk dat niemand in de Amerikaanse regering zeker is van zijn baan. Tal van topfunctionarissen, van ministers tot adviseurs, werden al ontslagen, of stapten zelf op omdat ze het niet meer zagen zitten om samen te werken met Donald Trump.

Een overzicht van de belangrijkste functionarissen waarvan Trump afscheid nam.

Michael Flynn

Slechts 23 dagen was hij de Nationale Veiligheidsadviseur van Donald Trump, toen hij zich gedwongen zag om op te stappen. Flynn had in november contact met de Russische ambassadeur over het opheffen van de sancties. Donald Trump was toen al verkozen, maar de regering van Obama was nog actief. Flynn overtrad daarom de wet - hij was immers nog niet in functie.

Nadat bekend was geworden dat Flynn had gelogen tegen vicepresident Mike Pence over zijn ontmoeting, stapte hij op.

James Comey

James Comey werd in 2013 benoemd als directeur van de FBI. Maar toen Trump president werd, was al snel duidelijk dat de twee mannen elkaar niet vertrouwden. Comey begon zelfs alle gesprekken die hij met Trump had op te schrijven omdat hij dacht dat Trump daar later weleens over zou kunnen liegen.

In mei werd Comey ontslagen. Trump verklaart dat de reden was dat Comey had gelogen over de e-mailaffarie van Hillary Clinton. Maar Comey's FBI deed ook onderzoek naar de vermeende rol van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen. Volgens Comey is dat de reden voor zijn ontslag.

Reince Priebus

De stafchef van de president is vaak één van de machtigste mannen in Washington - misschien wel de machtigste na de president zelf. Hij leidt het team van de president, zet diens agenda uit, en bepaalt met wie de president een afspraak maakt.

Maar stafchef Reince Priebus was zo machtig niet - hij werd aan alle kanten voorbij gelopen door adviseurs, die direct contact hadden met Trump. Hij moest afgelopen week het veld ruimen nadat Trumps nieuwe communicatiechef Anthony Scaramucci het hele Witte Huis op zijn kop had gezet. In een telefoongesprek met een journalist beledigde hij de ene na de andere functionaris. Priebus moest het het meest ontgelden: Scaramucci noemde hem een ‘paranoïde schizofreen’, en beschuldigde hem van het lekken van belangrijke informatie.

Sean Spicer

De machtsstrijd die eindigde in het vertrek van Priebus eiste nog een slachtoffer: Sean Spicer, de woordvoerder van Donald Trump vertrekt daarom eind augustus ook. Spicer wordt gezien als een bondgenoot van Priebus, en vertrok nadat Priebus ook het veld moest ruimen.

Spicer had een moeilijke taak, de hij tot het eind trouw volbracht: het verdedigen van álles wat Trump zei. Toen de president bijvoorbeeld in een tweet een tikfout maakte, en het over 'covfefe' had, verdedigde Spicer hem tot in de puntjes: de president en een kleine groep mensen om hem heen zouden precies hebben geweten wat 'covfefe' precies is.

Steve Bannon

Hij werd gezien als één van de meest invloedrijke personen in het Witte Huis: Steve Bannon, de oud-hoofdredacteur van de radicaal rechtse site Breitbart. Bannon kreeg een prominente adviseursfunctie van Trump, en bemachtigde bovendien een plaatsje in de Nationale Veiligheidsraad. In die raad worden de belangrijkste besluiten over het buitenlandbeleid en veiligheid genomen.

Maar Bannons invloed lijkt flink te zijn beperkt. Hij is nog altijd adviseur, maar Trump heeft hem uit de Nationale Veiligheidsraad gezet.

Sally Yates

Als waarnemend minister van Justitie was Sally Yates het eerste slachtoffer van Trumps dadendrang. Al na 11 dagen werd ze ontslagen, omdat Yates weigerde om Trumps wet om een immigratiestop af te dwingen, te verdedigen voor de rechter. Volgens Trump was Yates een 'verrader'.

Overigens was het niet de bedoeling dat Yates deel uit zou maken van het kabinet van Trump; ze maakte onderdeel uit van het kabinet van Barack Obama. Donald Trump had toen Jeff Sessions al op het oog als minister van Justitie, maar zijn benoeming moest nog worden bevestigd door de Senaat.

Elon Musk

Als topman van Tesla, het bedrijf dat hippe elektrische auto's maakt, is Elon Musk erg begaan met het klimaat. Hij wordt door Donald Trump opgenomen in een panel van ondernemers, waar bijvoorbeeld ook de CEO van Walt Disney zit. Zij komen regelmatig bijeen om Trump te adviseren over zijn economische agenda.

Maar toen Trump aankondigde dat de Verenigde Staten zich terugtrekt uit het klimaatakkoord van Parijs, was Musk het zat. Hij stapte uit het adviseurspanel. „Klimaatverandering is echt”, verklaarde hij op Twitter. „Uit het klimaatverdrag stappen is niet goed voor de VS, en niet voor de wereld.”