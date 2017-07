Gangnam Style van YouTube-troon gestoten

Toen PSY in juli 2012 Gangnam Style uitbracht, had de Zuid-Koreaanse artiest vast niet durven dromen dat die video de best bekeken op YouTube zou worden. Het gebeurde wel en het duurde lang, heel lang voor een video qua views over hem heen zou gaan. Maar de dag die je wist dat zou komen…

PSY van troon gestoten

PSY zat bijna vijf jaar lang op de troon, maar de huidige 2 miljard 894 miljoen views zijn niet meer voldoende voor de toppositie. Die wordt nu ingenomen door Whiz Khalifa met See You Again, geüpload op 6 april 2015. Daar staat de teller op het moment van schrijven namelijk op 2 miljard 896 miljoen views.

Gangnam Style werd in no-time de best bekeken video op YouTube. Na de release in juli duurde het tot november van dat jaar voor het op de eerste plek kwam te staan. Gangnam Style bleef dik 4,5 jaar lang de best bekeken video op YouTube. Het is nog maar de vraag of Whiz Khalifa het ook zo lang vol houdt.

Despacito

Louis Fonsi’s Despacito staat bijvoorbeeld al op 2 miljard 484 miljoen views en die video staat pas sinds januari van dit jaar op YouTube. Despacito moet dan wel eerst nog zien af te rekenen met Uptown Funk, 2 miljard 551 miljoen views en Sorry van The Movement en Justin Bieber, met 2 miljard 636 miljoen views.

Huidige top vijf (11 juli 2017, 12.45 uur)