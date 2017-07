Fotograaf van apenselfie financieel aan de grond

Dat een foto van een wild dier gevaarlijk is, wisten we al. Maar dat het je ook een jarenlang juridisch conflict kan opleveren met het dier in kwestie, is een ander verhaal. De Britse fotograaf David Slater meent zelfs dat hij de strijd niet meer kan bekostigen.

De natuurfotograaf haalde wereldwijd het nieuws met een bijzondere foto van een aap. Terwijl Slater de perfecte foto voorbereidde, nam de toen 6-jarige makaak Naruto het heft in handen en maakte al spelend met het toestel diverse foto's. De meeste beelden mislukten, maar een paar bleken haarscherp en werden in diverse media en in zijn eigen boek gepubliceerd.

Juridisch conflict

De selfie had voor Slater echter een flinke keerzijde: hij belandde in een jarenlange gerechtelijke strijd over de auteursrechten van de foto. Al in 2014 vroeg Slater aan Techdirt en Wikipedia om zijn foto's - die zonder toestemming waren geplaatst - te verwijderen. Zij weigerden omdat Slater volgens hen geen rechten had op de foto.

In 2015 werd hij bovendien aangeklaagd door de aap zelf. Althans, dierenbeschermingsorganisatie PETA deed dat voor hem. Volgens de organisatie heeft de aap de rechten als maker van de foto, en kan hij dus ook aanspraak maken op de opbrengsten ervan. Hoewel een Amerikaanse rechter deze eis verwierp, is PETA is hoger beroep gegaan. Slater blijft ondertussen volhouden dat het zijn werk was en het hem veel kennis en doorzettingsvermogen om de apen het knopje in te laten drukken.

Blut

Het juridische conflict heeft de natuurfotograaf niets dan kosten opgeleverd. Slater kon deze week niet eens aanwezig zijn bij de hoorzitting in San Francisco en is niet in staat om zijn gebroken materiaal te laten maken of zijn advocaat te betalen. „Ik kan geen auto betalen. Er is geen camera-apparatuur voor mijn dochter om te erven als ik morgen dood ga. Zij zou het auteursrecht moeten erven, maar het is nu waardeloos", stelt de fotograaf tegenover The Guardian.

Hij overweegt nu een ander beroep. „Ik ben niet meer gemotiveerd om naar buiten te gaan en foto's te nemen. Ik heb duizenden ponden besteed aan advocaten, het kost mij inkomen en maakt me depressief", aldus Slater tegen The Telegraph. „Ik probeer tenniscoach te worden en denk er zelfs over na om honden uit te laten. Ik verdien niet genoeg om inkomstenbelasting te betalen", vertelt hij tegen The Guardian.

En dat terwijl de foto hem rijk had kunnen maken: „Als iedereen mij een pond gaf voor elke keer dat ze mijn foto gebruikten, zou ik miljoenen ponden in mijn zak hebben. De opbrengsten van deze foto's zouden mij in ieder geval een comfortabel leven moeten bieden, maar dat is niet zo.”

Geen spijt

Tijdens de hoorzitting op woensdag werden twijfels geuit over of Naruto wel de aap was die op het knopje van de camera drukte. Volgens Slaters advocaat zou de zwartkuifmakaak op de foto een vrouwtje zijn. „Ik ben verbaasd over het Amerikaanse rechtssysteem. Het lijkt mij belangrijk dat de juiste aap mij aangeklaagd", stelt Slater.

Ondanks de rechtszaken, heeft de natuurfotograaf geen spijt dat hij de apen heeft aangemoedigd om foto's te maken. „Het was mijn intentie om situatie van de apen te tonen aan de wereld", vertelde hij tegen de Telegraph. „De lokale inwoners roosterden de apen in de eerste instantie, maar nu houden ze van hen. Ze noemen het de 'selfie aap'."