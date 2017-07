EU begint procedure tegen 'dictatuur' Polen

De Europese Commissie is een procedure gestart tegen Polen. Een nieuwe wet in het land die de rechtsstaat hervormt, is namelijk in strijd met de EU-wetgeving. De wet werd vrijdag officieel gepresenteerd, waarna de procedure in gang werd gezet.

Het gaat om een maatregel die de minister van Justitie veel meer macht zou geven. Hij zou dan het recht krijgen om voorzitters van gewone rechtbanken te benoemen, te ontslaan of het dienstverband te verlengen tot na hun pensioenleeftijd. Dit is in strijd met de trias politica, waarbij de wetgevende, uitvoerende en rechtgevende macht gescheiden dienen te zijn. „Door deze beoordelingsvrijheid wordt de onafhankelijkheid van de Poolse rechtbanken ondermijnd", zo vreest de Europese Commissie.

Pensioenleeftijd

Een ander knelpunt waar men binnen de Europese Unie over struikelt is het verschil in pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke rechters. Vrouwen zouden op zestigjarige leeftijd met pensioen kunnen, terwijl mannen moeten wachten tot hun 65ste. Discrimatie, zo luidt het oordeel vanuit Brussel.

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie heeft de Poolse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie uitgenodigd om de dialoog met hem te hervatten. De toon van Věra Jourová is anders. De Tsjechische Eurocommissaris van Justitie dreigde al met het stopzetten van de subsides. „Ik kan me niet voorstellen dat Duitse of Zweedse belastingbetalers voor de oprichting van een dictatuur in een ander land willen betalen", zei ze onlangs.