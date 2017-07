Eerste homoseksuele moslim getrouwd in VK

Een bijzonder moment voor het Verenigd Koninkrijk: voor het eerst is er een homoseksuele moslim getrouwd. „We laten de hele wereld zien dat je homoseksueel én Moslim kunt zijn", vertelt het stel aan de Britse krant Express & Star

Tijdens een kleine ceremonie hebben bruidegoms Jahed Choudhury (24) en Sean Rogan (19) elkaar het ja-woord gegeven. Het koppel is nu dolgelukkig, maar de weg naar het huwelijk was vooral voor Jahed niet gemakkelijk.

Zwart Schaap

Voor veel traditionele moslims is homoseksualiteit een taboe, vertelt Jahed. Hij voelde zich dan ook het 'zwarte schaap' in zijn familie. „Ik was het buitenbeentje - ik hield niet van voetbal en keek liever naar modeshows op televisie. Ik kan mij herinneren dat ik mij gevangen voelde."

Op de middelbare school werd hij gepest. „Mensen spuugden op mij, gooiden de inhoud van prullenbakken over mij heen, noemden me varken en islamistische mensen riepen 'harum' naar mij - een scheldwoord in mijn taal."

Donkere periode

Lange tijd probeerde Jahed zijn seksuele voorkeur te veranderen door een vriendin te nemen, medicatie te nemen en op pelgrimstocht te gaan naar Saudi-Arabie en Bangladesh. Maar volgens Jahed verslechterde de situatie alleen maar. Hij werd aangevallen door moslims op straat en zijn deur werd beklad. Ook de moskee, waar hij al 15 jaar naar toe ging, weigerde hem de toegang. Het ging zelfs zo ver dat de Jahed een zelfmoordpoging deed.

Niet veel later ontmoette hij gelukkig de liefde van zijn leven: Sean. „Ik huilde op een bankje en toen kwam hij naar mij toe om te vragen of het wel goed ging. Hij gaf mij hoop tijdens een van de moeilijkste periodes in mijn leven." Binnen een week had het stel een huis en sindsdien wonen ze samen. In juni vorig jaar vroeg Jahed Sean ten huwelijk.

Statement

Hoewel Jahed nog last heeft van posttraumatische stress, wil hij met de bruiloft een statement maken: „Het gaat erom mensen te laten zien dat het mij niet boeit. Mijn familie wil niet komen, zij schamen zich te erg en denken dat het een ziekte is die genezen kan worden. Sommige familieleden noemen het ook een fase. Maar ik wil laten zien dat het oké is!"