Eerlijke vinder brengt cash en kilo goud bij politie

Wat zou jij doen als je een kilo goud en 3500 euro cash vindt? In Berlijn heeft iemand deze vondst gedaan onder een boom en afgeleverd bij de politie.



De eerlijke vinder had letterlijk goud in handen, maar besloot te gaan voor een flinke portie karmapunten. Het goud en de cash zaten in een tas die was achtergelaten door een fietser.

De politie heeft de eigenaar van de tas op weten te sporen. Een deel van zijn bezit raakt hij kwijt, want de vinder krijgt 3 tot 5 procent vindersloon en de politie vraagt 10 procent voor de opslag.



Gelukkig blijft er dan nog genoeg over: een kilo goud is ongeveer 34.000 euro waard.