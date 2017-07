Duizenden inwoners maken Hamburg schoon

De rellen in Hamburg hebben zo hun sporen achtergelaten in de stad, en daarom zijn duizenden inwoners van Hamburg de straat op gegaan om letterlijk de bezem door te stad te halen.

Via het Facebookevent 'Hamburg räumt auf' werd een oproep gedaan om de stad na de protesten weer in haar glorie te herstellen. „Auto's werden in brand gestoken, ramen ingeslagen en vuilnisbakken vernield. We zagen beelden van een burgeroorlog in het midden van de mooiste stad ter wereld", begint de beheerder zijn verhaal. „Wat je ook van de G20-top vindt, wat in Hamburg heeft plaatsgevonden gaat te ver!"

'Hamburg ruimt op!'

En daarom vroeg de organisator om hulp: „Ik vraag iedereen die op zondag tijd heeft om mee te helpen om onze mooie stad weer op te ruimen." Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep. De Facebookgroep verwachtte dat er uiteindelijk maar liefst 8000 mensen zouden deelnemen, maar de politie gaf aan dat het er zeker 10.000 waren.

„We tonen solidariteit met onze buren", vertelt Thorben Harms, een van de deelnemers. „We willen iets doen voor Hamburg", geeft Mohammed, een Syrische vluchteling, aan.

G20-rellen

Hamburg was drie dagen het toneel van rellen. De ongeregeldheden begonnen op donderdag, toen regeringsleiders en staatshoofden arriveerden voor de G20-top. Maar ook na afsluiting van de top gingen de gewelddadige protesten door. Volgens de politie in Hamburg zijn zeker 476 agenten gewond geraakt en 186 mensen gearresteerd.

De nacht van zondag op maandag verliep rustig. „Het ging er vredig aan toe, zoals de meeste nachten van zondag op maandag'', zei een politiewoordvoerder. In de straten van de stad was de inzet van bijzondere eenheden niet langer nodig.