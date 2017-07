Drie Nederlanders vermist in Turkije

De politie is op zoek naar drie inwoners van Haaksbergen. Joey Hoffman, Bjorn Breukers en Sabahat Derya Un waren samen in Silifke, Turkije. De families hebben het contact met de drie verloren en maken zich grote zorgen.

Dat meldt de politie Hengelo zaterdag. Hoffman is samen met Breukers en Derya Un naar het Turkse Silifke gereisd om te helpen met de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou Hoffman terug naar Nederland zijn gereisd, maar hij is daar nooit aangekomen. Vervolgens is hij als vermist opgegeven.

Turkije

De politie heeft daarop gesproken met mensen uit zijn naaste omgeving en heeft zodoende op 21 juli nog contact gehad met het tweetal in Turkije. Op 27 juli meldde familieleden dat die twee ook worden vermist.

De politie heeft het onderzoek inmiddels uitgebreid en contact gehad met Turkse collega’s. De familie van Hoffman is naar het land afgereisd en gaat daar ook melding doen van de vermissing in de hoop dat het onderzoek wordt uitgebreid.

De politie Hengelo roept mensen die meer weten via Facebook op zich te melden.