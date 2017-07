Boete van 240 pond voor ouders als kind te laat komt

Enkele scholen in Groot-Britannië hebben een nieuwe regel omtrent te laat komen geïntroduceerd: als kinderen te laat op school komen, kunnen de ouders een boete tot wel 240 pond krijgen, meldt The Sun.

Ouders krijgen de boete niet meteen, maar kunnen de boete wel opgelegd krijgen als hun kind consequent te laat op school verschijnt. Het verschilt per regio hoe hoog de boete is, maar scholen in de gemeentes West Midlands, Hampshire en Essex werken al met de geldstraf. Als ouders er niet in slagen om de boete binnen de termijn (21 dagen) te betalen, kunnen ze zelfs vervolgd worden.

Op vakantie

De boete omtrent te laat komen is nieuw in Engeland. Eerder werden er wel al boetes uitgeschreven aan ouders die hun kinderen mee op vakantie namen terwijl het niet mocht. Zo sprak The Sun met Jon Platt, die uiteindelijk een boete van 2000 pond kreeg voor het feit dat hij zijn 7-jarige dochter in 2015 meenam naar een familieweekend in Florida, terwijl zij geen schoolvakantie had.

„Ik probeer al tien jaar om een manier te vinden waarop we met de hele familie weg kunnen", zei Platt destijds over de rechtzaak. „Uiteindelijk konden er vijftien mensen mee. De prijs was hetzelfde geweest als we bijvoorbeeld een week eerder hadden gevlogen.”

Om het geld was het Platt dus niet te doen. Hij vond dat de wet die ervoor gezorgd heeft dat hij de boete kreeg niet oké is. Die wet vereist dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen ‘geregeld’ naar school gaan. Pratt stelde dat die wet hem dus niet beperkte om zijn kind mee te nemen op vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om.

Hoewel Platt veel steun kreeg en de rechtszaak meerdere keren won, werd hij uiteindelijk niet volledig gesteund door het Hooggerechtshof - de hoogste rechter in het land - die hem een voorwaardelijke kwijtschelding van twaalf maanden oplegde en vond dat Platt 2000 pond plus een toeslag van 20 pond moest betalen: veel meer dan de 120 pond die de boete in eerste instantie kostte. De hele rechtszaak had de staat echter in totaal al zo'n 140 duizend pond gekost, wat volgens Platt te ver ging. „Dit is het eind voor mij. Deze zaak heeft al te lang geduurd en er is veel te veel geld door mij en de belastingbetaler aan besteed."

Nog meer boetes

Engelse ouders kunnen in het vervolg overigens misschien ook een boete krijgen als ze de motor van hun auto laten lopen, terwijl ze hun kind snel bij school afzetten. Er is voorgesteld om te kiezen voor een 'geen ronkende motor'-zone bij scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen, in een poging om vervuiling te verminderen. Westminster City Council doet al aan de actie mee, waardoor auto's die zich niet aan de regels houden een boete van zo'n 80 pond kunnen krijgen.

Gepikeerd

Engelse ouders reageren gepikeerd op het nieuws van de boetes voor te laat op school komen. Zo meent menig ouder er vaak niets aan te kunnen doen als hun kind te laat komt en kampen velen met problemen, zoals twee verschillende scholen waar de kinderen naartoe moeten. Bovendien zeggen tientallen ouders in commentaar op het nieuws dat de kinderen ook zowat iedere dag te laat úit school komen, iets wat ook voor frustratie zorgt. „Werkt het dan ook andersom?" zegt Katie-Ann Bennett, „Mijn kinderen komen altijd pas 15 minuten nadat de bel is gegaan uit school, waardoor ik te laat kom voor andere afspraken. Zo heb ik weleens een tandartsafspraak gemist."