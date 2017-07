Duizenden mensen protesteren in straten van Hamburg

Op de Deichtorplatz in Hamburg hebben duizenden demonstranten zich zaterdagmiddag verzameld voor de protestmars 'Grenzeloze Solidariteit in plaats van de G20'. Volgens de Duitse politie zijn zo'n 15.000 mensen op de been.

De demonstranten lopen naar de Millerntorplatz. Daar worden ze tussen 16.00 uur en 18.00 uur verwacht. Hoewel de Duitse politici de deelnemers hebben opgeroepen vreedzaam te demonstreren, houdt de politie in Hamburg rekening met een escalatie van geweld, net als vrijdagnacht toen links-radicale oproerkraaiers winkels plunderden en grote vernielingen aanrichtten.

G20

De gemoederen lopen hoog op in Hamburg. Terwijl de G20 bijeen komt om te praten over de wereldwijde economische groei en ontwikkeling, hebben relschoppers de Duitse stad doen veranderen in een ravage. Duizenden agenten werden ingezet om de actievoerders in het gareel te houden, maar ondertussen zijn er al 196 politiemensen gewond geraakt.

Wat doen de relschoppers?

Terwijl alle grote wereldleiders zich hadden verzameld in de Elbphilharmonie concerthal voor een opvoering van Beethovens Symfonie nr.9, veranderde de straten van Hamburg in een grote puinhoop. Demonstranten barricadeerden de straten, hebben brandjes gestart, vielen huizen binnen, ruiten werden ingegooid en winkels werden in brand gestoken. De politie rukte massaal uit en heeft waterkanonnen en pepperspray ingezet om de relschoppers uit elkaar te drijven. Duitse kranten spreken van een schande en ooggetuigen noemen de stad een 'oorlogsgebied'.

Gewonden

Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel demonstranten letsel hebben opgelopen tijdens de rellen. Vrijdagochtend zijn elf relschoppers gewond geraakt nadat een hek op een muur het begaf. Zij waren op de muur geklommen en maakte een val van ongeveer vier meter.

De Hamburgse politie houdt er rekening mee dat de onrust zal aanhouden tot het einde van G20.

Donald Trump maakt zich niet zo druk

Terwijl de Duitse stad een grote puinhoop is en tientallen mensen gewond zijn geraakt, lijkt het Donald Trump allemaal niet zoveel te doen. Op Twitter spreekt hij van een 'geweldige eerste dag' en hij kijkt uit naar dag 2. Zijn vrouw Melania Trump lijkt wel wat medeleven te tonen en denkt aan alle mensen die gewond zijn geraakt tijdens de rellen.