Baby Charlie, die ongeneeslijk was, is overleden

Charlie Gard - de ongeneselijk zieke baby uit Groot-Brittannië, die van de rechter niet in het buitenland behandeld mocht worden - is overleden. Dat betekent dat hij net niet zijn eerste verjaardag heeft gehaald. Op 4 augustus (precies over een week) was Charlie namelijk een jaar oud geworden.

„Onze prachtige kleine jongen is heengegaan. We zijn zo trots op je Charlie", zo zegt zijn moeder Connie Yates. Samen met vader Chris Gard nam ze onlangs de zware beslissing om hun zieke zoon niet langer te blijven behandelen.

Zeldzame ziekte

Charlie leed aan een zeldzame ziekte, hierdoor had hij een stuk zwakkere spieren en hersenen dan nodig was. Mede hierdoor kon hij niet zelfstandig ademen en slikken. Daarnaast was hij ook nog eens doof en blind.

Artsen stelden dat Charlie niet te behandelen was, maar zijn ouders wilden toch een poging wagen in de Verenigde Staten, waar hij kon worden onderworpen aan een medisch experiment. Ze spanden een rechtszaak aan, maar kregen ongelijk. Na vijf maanden staakten ze de juridische strijd.

In een hospice

Aanvankelijk wilden Connie en Chris dat Charlie de baby zijn laatste dagen thuis zou doorbrengen, maar daar was volgens het ziekenhuis niet het materiaal aanwezig om hem in leven te houden. Uiteindelijk werd Charlie overgebracht naar een hospice, waar hij overleden is.