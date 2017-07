Amerikaanse tiener ontwaakt met kaken beer om hoofd

Een Amerikaanse tiener kreeg de schrik van zijn leven tijden een kampuitje. Hij werd wakker terwijl een beer zijn kaken om zijn hoofd had geklemd.

De 19-jarige begeleider van het christelijke kamp sliep samen met vier andere collega's in een tentje bij Glacier View Ranch. Rond 4 uur 's nachts werd hij wakker van een angstaanjagend geluid: „Het geluid dat ik hoorde, waren de tanden die langs mijn schedel schraapten", aldus Dylan tegen Denver7.

Meegesleurd

Hoewel de jongen aanvankelijk dacht te dromen, werd hij ruw uit zijn slaap gehaald. „De beer greep mij en trok aan me. Hij beet in de achterkant van mijn hoofd en sleepte me mee." Volgens Dylan tok de beer hem meer dan 3 meter mee voor hij zichzelf kon bevrijden door te slaan en in de ogen te prikken. „Het voelde alsof dit eeuwig duurde"

Na de aanval werd Dylan naar het ziekenhuis gebracht. Afgezien van een aantal hechtingen in zijn hoofd en wat schrammetjes, heeft hij niets overgehouden aan de aanval. Dylan geeft toevalligerwijs ook les in overleven in het wild en is zeker niet van plan om de wildernis achter zich te laten: „Ik ben niet bang voor beren. Ik ben ook niet bang om weer buiten te slapen. Je moet gewoon goed opletten en de dieren respecteren"

Gevaarlijk gedrag

Dan Hansen, directeur van Glacier View Ranch, gaf aan dat de aanval niet is uitgelokt door de tieners. De rest van de kampeerders waren volgens hem niet in gevaar.

„Het gebeurt niet vaak dat een zwarte beer zich zo gedraagt", aldus Jennifer Churchill van Colorado Parks & Wildlife. Volgens haar moet de beer worden verwijderd. „Het is een gevaarlijke beer, en dat kunnen wij niet tolereren." Maar voor nu loopt het dier nog los.