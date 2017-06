Zal Wŏnsan het 'Benidorm' van Noord-Korea worden?

Noord-Korea staat waarschijnlijk niet helemaal bovenaan je lijstje als het gaat om het vinden van een nieuwe vakantiebestemming. Het Aziatische land heeft plannen om een massala badplaats in de Zuid-Spaanse stijl aan te leggen. De Noord-Koreaanse regering heeft een reis gemaakt langs de Spaanse Costa Brava om inspiratie op te doen voor een vakantiepark in de de stad Wŏnsan.

Een delegatie van zo'n twintig Noord-Koreanen bezocht steden als Barcelona, Valencia, Alicante, Salou en Benidorm. Ook namen ze een kijkje op een camping en het themapark Terra Mítica. De Noord-Koreanen waren vooral onder de indruk van de torenflats en vakantieparken in Benidorm, dit heeft een woordvoerder van de Noord-Koreaanse ambassade volgens de Britse krant The Telegraph bevestigd.

Binnenlandse- en buitenlandse markt

Een groot toeristisch complex in Oropesa del Mar kwam het meest in de buurt van de plannen van de Noord-Koreanen. Ze willen een soortgelijke badplaats maken in de havenstad Wŏnsan, waarmee ze zowel nationale als internationale toeristen willen aantrekken. Met het vakantiepark wil het land zich van hun beste kant laten zien.

Niet vrij rondreizen

Een vakantie naar Noord-Korea is niet heel gemakkelijk. Je kunt in Noord-Korea niet vrij rondreizen. Toeristen krijgen gidsen mee die bepalen met wie je mag spreken en wat je ziet. In Noord-Korea draait het dagelijkse leven vooral om Kim Jong-un. Overal in het land, maar voornamelijk in de hoofdstad Pyongyang, zijn standbeelden en propagandaleuzen te zien. Alle kunst en cultuur wordt gereguleerd door de staat.

Ook het klimaat van Noord-Korea is niet heel erg tropisch, in de zomer valt er veel regen en in de lente zijn er geregeld overstromingen. De herfst wordt gekenmerkt door flinke stormen en de winters zijn erg streng.