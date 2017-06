‘Sniper doodt IS-strijder van 3,5 kilometer afstand’

Een sluipschutter van de Canadese speciale eenheid heeft naar verluidt vorige week een IS-strijder weten te doden van 3540 meter afstand. Is dat bijzonder? Ja, neem bijvoorbeeld het feit dat er 10 seconden zat tussen het moment dat het schot werd gelost en de kogel het doelwit raakte.

Sluipschutter

De voltreffer werd vorige week in Irak gemaakt. Militaire bronnen melden aan Toronto’s Globe and Mail dat de soldaat lid van was de Joint Task Force 2. Hij loste het schot vanuit een hoog gebouw. De Canadese speciale eenheid heeft tegenover de BBC de berichtgeving bevestigd.

Volgens bronnen zou het schot gefilmd zijn en gaat het om een record. Het vorige record was in handen van een Brit, Craig Harrison, die in 2009 van 2475 meter een strijder van de Taliban doodde.

Doeltreffende methode

De sluipschutter werkte samen met een observator. De observator spotte de doelwitten, terwijl de sluipschutter met zijn McMillan TAC-50 geweer probeerde doelwitten uit te schakelen.

Volgens een militaire bron is het een goede manier om de vijand uit te schakelen zonder dat er onschuldige slachtoffers vallen: „In plaats van een bom laten vallen die burgerdoden tot gevolg kan hebben, is het een hele precieze methode. En omdat het van zo’n grote afstand was, hadden de slechteriken geen idee wat er gebeurde.”